Avusturya Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesinde gece yarısı Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay Meydanı istikametinde seyir halinde olan bir otomobilden Avusturya Büyükelçiliği'nin önünde havaya ateş açıldı. Bölgede birkaç el silah sesinin duyulmasının ardından araç aynı istikamette kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerindeki mermi kovanlarını koruma altına aldı. Büyükelçilik önündeki yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, görevlerin ve çevre esnafının ifadesini aldı. Daha sonra noktaya gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, civardaki delilleri topladı. MOBESE kameralarından aracın kaçış güzergahını takip eden ekipler, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için alarm durumuna geçti.



Olayın büyükelçiliğe yönelik olup olmadığı araştırılıyor.