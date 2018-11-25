Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Kasım 2018 Pazar günü saat 04.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 189 numaralı adreste (Avusturya Büyükelçiliği binası önünde) meydana gelen ateşli silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak olayı gerçekleştiren 2 şahıs emniyet görevlilerince tespit edilerek, kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alınmışlardır” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı bir şekilde tahkikata devam edilmektedir.”