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Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: 'Her oy önemli'

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: 'Her oy önemli'
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: 'Her oy önemli'

Avusturya’da devam eden cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandıktan sonra açıklama yapan mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Her oy önemli" dedi.

Avusturya'da halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmaya devam ediyor. Yerel saatle 07.00'de oy verme işleminin başlamasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Bellen, seçimlerde demokrasinin önemine dikkat çekerek, "Her oy önemli" dedi. İlk turda seçimi kazanmasının kendisi için iyi olacağını belirten Bellen, 2. tura kalınması halinde bunun bir sorun olmayacağını ve her zaman sandıktan çıkan sonuca saygı duyacağını da sözlerine ekledi. Seçim sürecinin kendisi için olumlu ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Bellen, kendisine karşı yarışan 6 adayın da kendilerine has söylem ve yöntemle süreci yürüttüklerini belirtti.

Mehmet Emin Avcı
 

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