İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya erken seçime gidiyor
Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede yaşanan kaset skandalı sonrası erken seçimlere gidileceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede yaşanan kaset skandalı sonrası aşırı sağ kanattan Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin istifa etmesi sonrası erken seçimlere gidileceğini açıkladı. Seçimlerin en kısa zamanda yapılacağını açıklayan Başbakan Kurz, yeni seçimlere gitmenin tek nedeninin Başbakan Yardımcısı Strache'nin skandal kasetinin olmadığını söyledi. 

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'in gizli çekilen video görüntülerine göre, Strache'nin yatırımcı olduğunu iddia eden Rus bir kadına, parlamento seçimlerinde kendilerine maddi destek sağlamaları karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Skandal kasetin ortaya çıkmasıyla birlikte Avusturyalılar sokaklara dökülerek iki gündür olayı protesto etmeye başladı. Viyana'da, başbakanlık binası önünde erken seçim talebiyle bir protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilere beş binin üzerinde protestocu katıldı. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) olayın, Avusturya yakın tarihinin en büyük skandalı olduğu açıklamasını yaptı.  

Mehmet Koca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.