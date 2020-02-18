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Avusturya, Rusya'nın 22 yıldır aradığı cinayet zanlısını iade etti

Avusturya, Rusya'nın 22 yıldır aradığı cinayet zanlısını iade etti
Avusturya, Rusya'nın 22 yıldır aradığı cinayet zanlısını iade etti

Rusya’da cinayet işledikten sonra Avusturya’ya kaçan şahıs 22 yıl sonra sahte kimlikle yakalanarak ülkeye iade edildi.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde 1998 yılında tartıştığı Ermenistan vatandaşı Harry Grigoryant'ı bıçaklayıp Avusturya'ya kaçan şahıs 22 yıl sonra yakalandı. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra kendisine benzeyen bir kişinin evraklarını çalarak Avusturya'ya kaçmıştı. Geçtiğimiz yıl Avusturya'da hırsızlık şüphesiyle yakalanan şahsın evraklarını inceleyen Avusturya polisi evrakların sahte olduğunu tespit etti. Rus makamlarına haber verildikten sonra Rus istihbaratı şahsın cinayet zanlısı olduğunu Avusturya makamlarına iletti. Rus istihbarat servisi Avusturya'da şahsı sorguya alınca zanlı cinayeti itiraf etti. Avusturya'da tutuklu olarak yargılanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya iade edildi.

Moskova'ya getirilen cinayet zanlısının hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı.

Erhan Altıparmak

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