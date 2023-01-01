Avusturya yeni yıla havai fişeklerle girdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da halk, havai fişek yasağına rağmen yeni yıla havai fişeklerle kutlama yaparak girdi. Viyana semaları rengarenk ışıklarla süslendi. Yetkililer, şehir sınırları içinde yeni yılda havai fişekler, krakerler, roketler ve benzeri pirotekniklerin atılmasını yasaklamış, uymayanlara 3 bin 600 euro para cezası uygulanacağını açıklamıştı.

Mehmet Emin Avcı

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