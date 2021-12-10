Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor

Avusturya'da hükümet, Covid- 19 önlemlerini sıklaştırmaya başlıyor. Covid-19 aşılarını zorunlu hale getirmeye yönelik planlar yapan hükümet, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda 3 bin 600 Euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ile bir konferansa katılan ve açıklamalarda bulunan Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, “Aşılanmamış insanları cezalandırmak istemiyoruz. Onları kazanmak ve aşı olmaları için ikna etmek istiyoruz” dedi.

Üç aylık aşı sürelerinin dolmasının gözlemlenmesi için hükümet tarafından merkezi bir aşı kaydının oluşturulacağını açıklayan Mueckstein, “Eğer durum böyle değilse, işlemler başlatılacak ve devam etmesi durumunda 3 bin 600 Euro ceza verilecek. Alternatif olarak, yetkililer son aşı tarihinden hemen sonraki daha kısa işlemlerde de para cezası uygulama seçeneğine sahipler. Burada para cezası miktarı 600 Euro“ ifadelerini kullanarak, bu cezaların ödenmemesi durumunda ise düzenli işlemlerin devreye gireceğini söyledi.

Meclisten geçtikten sonra yürürlüğe girecek

Hükümet, 3 hafta önce rekor sayılara ulaşılan Covid-19 salgınında, 4. ulusal sokağa çıkma yasağını ilan etmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde aşıyı zorunlu hale getiren ilk ülke olunacağını da duyurmuştu. Aşı zorunluluğu kararının, meclis tarafından onaylanmasının ardından Şubat 2022 ve Ocak 2024 tarihleri arasında uygulanması bekleniyor. İki muhalefet partisinin de desteklediği yeni düzenlemenin meclisten kolayca geçebileceği düşünülüyor.

Hamile kadınlar ve sağlık durumu nedeniyle aşı olmaması gereken kişiler, aşı zorunluluğundan muaf tutulacak.

Avusturya'da nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin Covid-19'a karşı aşılandığı biliniyor.