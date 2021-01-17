Avusturya'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana‘da korona virüs önlemlerine yönelik protesto düzenlendi. Hükümetin virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemleri protesto etmek isteyen 50 bin kişi, şehir merkezinde gösteri düzenlerken, 10 binden fazla kişi de başkent sokaklarında yürüdü. Aşırı sağcıların da katıldığı protesto ve yürüyüşlerde, sol ve sağ görüşlü gruplar arasında olay çıkmasını engellemek için çok sayıda polis görevlendirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yürüyüş boyunca protestocuların ellerinde; Avusturya bayrağı, eyalet bayrakları ve "Covid-19 önlemleri istemiyoruz“, "Başbakan Sebastian Kurz gitmeli‘‘ ve "Karantina sonsuza kadar sürecek mi?" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkede halihazırda devam eden karantina uygulamasının uzatılması önerilerine tepki gösteren protestocular, kısıtlamaların bir an önce kaldırılması talebinde bulundu. Eski aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache ve Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Seller gibi isimlerin de katıldığı gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Yürüyüş olaysız bir şekilde son buldu.

Helden meydanındaki yürüyüş, büyük ölçüde olaysız ve barışçıl geçerken, polis tarafından yapılan açıklamada, her iki gruptan kurallara uymayan kişilere yönelik cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Korona virüs önlemlerine yönelik protestolar da protesto edildi

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı önündeki Balhaus meydanında 600'den fazla kişinin katıldığı protesto gösterisinde de Covid-19 önlemleri savunularak, önlemlere yönelik protestolara karşı gösteri düzenlendi. Balhaus meydanında sol görüşlü protestocular, Covid-19 için alınan önlemleri bahane eden aşırı sağcıların gösteri düzenlemesine izin verilmesine tepki gösterdi.

Mehmet Emin Avcı