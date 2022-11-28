Avusturya'da demiryolu işçileri greve gitti



Avusturya'da Federal Demiryolları OeBB çalışanları, Avusturya'daki yüzde 11'lik enflasyon karşısında ortalama yüzde 12'lik bir ücret artışı talebi ile 24 saatlik greve gitti. Ülkede toplu taşımadan bölgesel hizmetlere ve uzun mesafeli gece trenlerinin yanı sıra demiryolu yük hatlarına kadar her seviyede ulaşımın durma noktasına geldiği grevden 8 bin bağlantı noktası ile yaklaşık 1 milyon yolcu etkilendi.

OeBB, 50 bin çalışan için aylık 400 euro ücret artışı talep etmiş, işverenler 208 euro ve bir kereye mahsus bin euro ödeme teklif etmişti. OeBB, dün zam konusundaki beşinci tur müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "uyarı grevi" kararı almıştı. OeBB Başkanı Andreas Matthae yaptığı açıklamada, “Salı gününden itibaren müşterilerimize her zamanki kalitede hizmet vermeye geri döneceğimizi umuyorum" dedi.

Çekya, Almanya, Macaristan, İtalya ve İsviçre dahil olmak üzere sekiz ülke arasında kalan Avusturya, Avrupa demiryolu seyahati için önemli bir merkez olarak biliniyor.

Mehmet Emin Avcı



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