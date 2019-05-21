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Avusturya'da hükümet krizinde gözler güven oylamasında

Avusturya'da hükümet krizinde gözler güven oylamasında
Avusturya'da hükümet krizinde gözler güven oylamasında

Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, hükümetin dağılmasının ardından Şansölye Sebastian Kurz’a yönelik güvenoyu yoklaması teklifinin mecliste tartışacağını açıkladı.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) eski Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin son günlerde çıkan video skandalından sonra Avusturya koalisyonu resmen sona ererken yeni gelişmelerin de ardı arkası kesilmiyor. Muhalefetten Jets grubu, 27 Mayıs pazartesi günü Şansölye Sebastian Kurz için Meclise güvenoyu teklifi sunacak. Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, hükümetin dağılmasının ardından Şansölye Sebastian Kurz'a yönelik güvenoyu yoklaması teklifinin mecliste tartışacağını açıkladı.

Şansölye Kurz güvenoyu alamazsa koalisyon hükümeti düşecek. Mecliste güvenoyu yoklamasında FPÖ partisinin Kurz‘a karşı “Hayır” oyu kollanacağı iddia edildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl görevden alındı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, FPÖ'lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl'i yapmış olduğu basın açıklamasında görevden alındığını ancak FPÖ'lü Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in ise görevinde olduğunu belirtmişti. Cumhurbaşkanı Bellen, “Bazı günlerde olaylar tam anlamıyla anlaşılmıyor gibi görünür, bu durumda kaygılanacak bir şey yok, bugün atılan bütün adımlar anayasanın öngördüğü şekilde atılıyor. Avusturya'nın huzuru ve çıkarlarını koruyacak şekilde bütün detaylara hassas bir şekilde bakıyorum. Bu benim asli görevim” ifadelerini kullandı.

Strache'ye ait görüntülerin siyaset kurumuna olan güveni sarstığını, erken seçime gidilerek zedelenen güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Bellen, “Avusturya'da siyasete olan güven yeniden tesis edilmelidir” açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta sonunda Şansölye Kurz koalisyonu sonlandıran açıklamasında ise, koalisyonun sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini açıklayarak, “FPÖ hem Avusturya'nın imajını zedeledi hem de görevi olumsuz yönde kullanacağı izlenimi oluşturdu” demişti.

Peter Piltz YETS (Şimdi) Fraksiyonu 4 milletvekili ile ön görülen güvenoyu oylaması sunacağı ön görülüyor. Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de Başbakan Kurz'un da kaset skandalı nedeniyle sıkıntılı olduğunu söylüyor. SPÖ, FPÖ'lü bakanların istifa etmelerin istiyordu. NEOS partisi de aynı düşünceye sahipti.

Mehmet Emin Avcı 



 

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