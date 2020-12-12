Avusturya'da ilkokullardaki başörtüsü yasağı kaldırıldı

Avusturya Anayasa Mahkemesi, Avusturya'da 2019 yılında Başbakan Sebastian Kruz yönetimindeki koalisyon hükümeti tarafından mecliste kabul edilen ilkokullarda başörtü yasağını öngören yasanın Avusturya Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetti.

Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter yaptığı açıklamada, 2019 yılında yürürlüğe giren bu yasanın eğitim eşitliğine aykırı olduğunu ifade ederek, “Eğitim yasasının 43'üncü paragrafında belirtilen eşitlik ilkesi, düşünce, dünya görüşü ve din özgürlüğü hakkını ihlal ediyor" dedi.

Avusturya İslam Dini Cemaati Başkanı (IGGÖ) Ümit Vural ise yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin ilkokullarda sözde başörtüsü yasağını kaldırma kararını hukukun üstünlüğü olarak nitelendirdi. Vural, “Anayasa Mahkemesi'nin bugün ilkokullarda sözde başörtüsü yasağını kaldırma kararı, hukukun üstünlüğüne olan güvenimizin ve sabrımızın karşılığını verdiğini gösteriyor“ dedi.

Başkan Vural, ”Toplumumuzda kızlar ve kadınlar için eşit fırsatların ve kendi kaderini tayin hakkının uygulanması yasaklarla değil, insan, kadın ve çocuk haklarının güçlendirilmesi ve zorlamanın asla caiz olmadığı bilincinin geliştirilmesi yoluyla başarılır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Avcı