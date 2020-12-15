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Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası

Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası
Avusturya'da kahraman Türk gençlerine şeref madalyası

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralılara yardımcı olan Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’e Viyana Eyalet Polis Teşkilat Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyası verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Saldırıda yaralılara yardımcı olan ve büyük bir kahramanlık gösteren Türk gençleri Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'e Viyana Eyalet Polis Teşkilat Başkanı Dr. Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyası verildi. Terör saldırısı sırasında Gültekin ve Özen, hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memurunu ambulansa taşımış ve yaşlı bir kadını çatışma bölgesinden çıkarmıştı. Gençler olayın ardından yaptıkları açıklamada, “Aynı olay yine olsa biz yine insanları kurtarmak için bu hareketi yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Viyana Eyalet Polis Teşkilatına verilen ödül nedeniyle teşekkür eden Türk gençleri, "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dediler.

Mehmet Emin Avcı

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