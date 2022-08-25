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Avusturya'da Kinder sürpriz yumurta hala satılmıyor

Avusturya'da Kinder sürpriz yumurta hala satılmıyor
Avusturya'da Kinder sürpriz yumurta hala satılmıyor

İtalya merkezli Ferrero firmasının Belçika'daki fabrikasında üretilen bazı ürünlerinde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından Avusturya'da toplatılan Kinder sürpriz yumurtaların yenileri henüz piyasaya sürülmedi.

Avusturya'da Kinder sürpriz yumurta hala satılmıyor - Tıkla İzle

İtalyan çikolata ve şekerleme üreticisi Ferrero'nun geçtiğimiz Nisan ayında Belçika'daki fabrikasında üretilen bazı Kinder ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilmesi, Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede paniğe yol açtı. Geri çağrılan Kinder sürpriz yumurtalarına yönelik endişe hala sürüyor. Çocuklar arasında salmonella bakterisine rastlanılan Avusturya'da da Nisan ayında toplatılan Kinder sürpriz yumurtalarının yenileri, raflara henüz dönemedi. Ülkedeki marketlerde sürpriz yumurtaların hala satılmadığı görülürken, Ferrero'nun yasak getirilmeyen benzer ürünü "Kinder Joy" ve diğerleri ise raflardaki yerini koruyor.

Salmonella vakalarının ardından Avusturya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ferrero, Nisan ayında Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada üretilen Kinder marka birçok ürününü geri çağırmıştı.

Mehmet Emin Avcı

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