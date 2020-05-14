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Avusturya'da ligler 2 Haziran'da başlayacak

Avusturya'da ligler 2 Haziran'da başlayacak
Avusturya'da ligler 2 Haziran'da başlayacak

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Avusturya Bundesliga'nın 2 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumları her geçen gün belli olmaya devam ediyor. Son olarak Avusturya maçları oynama kararı aldı. Avusturya Bundesliga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin 2 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Karşılaşmaların 3 günde bir yapılacağı ifade edilirken, 15 Temmuz'da bitirilmesi planlandığı belirtildi. Ayrıca müsabakalardan önce futbolcuların testten geçeceği ifade edildi.
RB Salzburg ile SC Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası final maçının da 29 Mayıs'ta oynanacağı açıklandı


Takımlar antrenmanlarına 15 Mayıs'tan itibaren başlayabilecek.

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