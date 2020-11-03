Avusturya'daki terör saldırısına Türkiye'den tepkiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında "Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kınama geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır."dedi.