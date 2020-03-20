İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı

Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı
Avusturya'dan Korona kısıtlamalarını uzatma kararı

Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları 13 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, ülkeler salgına yönelik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Avusturya, Korona virüs nedeniyle ülke genelinde alınan kısıtlamaları içeren kararın süresinin uzatılacağını duyurdu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz düzenlediği basın toplantısında, Korona virüs salgını nedeniyle ülke geneline getirilen kısıtlamaları içeren kararın süresinin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi. Kurz açıklamasında," Sıkı durun. Yavaşlamamalıyız. Aldığımız önlemlere bağlı kalmalıyız" ifadelerini de kullandı.
Avusturya'da Korona virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen vaka sayısı 2 bin 203'e yükseldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.