AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Alexandre Ferreira, Emre Vahit Savaş, Yacine Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Hasan Sıkar, Oğuzhan Tarakçı, Pavle Peric)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Nicholas Hoag, Suarez Perez)
Setler: 20-25, 22-25, 22-25
Süre: 82 dakika (25, 29, 28)
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