İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması Taksim'de böyle görüntülendi

Ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması Taksim'de böyle görüntülendi
Ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması Taksim'de böyle görüntülendi

Akşam saatlerinde açık gökyüzünde gözlemlenebilen hilal şeklindeki ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması akıllara Türk bayrağını getirdi.

Ay ile yıldızın gökyüzünde buluşması Taksim'de böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Hilal halindeki ay ve yıldızın yan yana gelmesi vatandaşların ilgisini çekti. Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar şahit oldukları manzaranın fotoğraflarını çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Taksim Camii'nin kubbesindeki hilal ile gökyüzündeki hilal aynı hizada örtüştü ve kartpostallık bir enstantane oluşturdu. Ay ve yıldız ile kubbenin görüntüsü objektiflere yansıdı.

Manzaraya şahit olan ve bu anları fotoğraflayan Abdülselam Bey şu sözler söyledi, "Üçünü bir arada görmek gerçekten çok zor. Muhteşem bir görüntüyle karşılaştım ben de. Kaydetmek istedim. Çok güzel bir görüntü. Ben 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum hiç böyle bir manzarayla karşılaşmamıştım. Çok güzel gerçekten."

Sümer Avcı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.