Ay-yıldızlılar 267 madalyaya ulaştı

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye günü, 13 altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 29 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular organizasyonda 106 altın, 89 gümüş, 72 bronz madalya toplarken, Türkiye toplam 267 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer alıyor.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Geleneksel Türk Okçuluğu Erkekler Limitsiz Menzil kategorisinde, Hüseyin Çalışkan 503 metre ile altın, İbrahim Balaban 498.28 metre ile gümüş ve Fatih Yıldız 497.14 metre ile bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise; Fatma Ayvacı 426.46 metre ile altın, Şebnem Saliha Çakıroğlu 425.99 metre ile gümüş, Nagihan Tunç 416.83 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu. Atıcılık skeet karışık takım mücadelesinde Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin ikilisi bronz madalya kazandı.

Yüzmede madalyaları topladılar

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme kadınlar 100 metre kurbağalama finalinde milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş, 1:08.96'lık derecesiyle altın, Hazal Özkan ise 1:10.28 derecesiyle gümüş madalya kazandı. Yüzme kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde Deniz Ertan 4:47.60'lık derecesiyle altın, Viktoria Zeynep Gümüş ise 4:56.42 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Yüzme 200 metre serbest stil finalinde Merve Tuncel 2:02.09'luk derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Beril Böcekler ise 2:04.36 ile gümüş madalya kazandı. 50 metre sırt üstü finalinde Ekaterine Avramova 28.63'lük derecesiyle altın, Sezin Eligül ise 29.18 ile gümüş madalya kazandı. Yüzme erkekler 800 metre serbest stil finalinde Mert Kılavuz 8:06.30'luk derecesiyle altın, Yiğit Aslan ise 8:15.90 ile gümüş, erkekler 200 metre kelebek finalinde Kaan Özcan, 2:01.32'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir 1:00.68'lik derecesiyle gümüş, Hüseyin Emre Sakcı ise 1:01.20 ile gümüş madalyanın sahibi oldu. 50 metre sırt üstü finalinde Mert Ali Satır 25.59'luk derecesiyle gümüş, Doruk Tekin ise 25.95 ile bronz madalya kazandı. İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Gümüş ve Merve Tuncel'den oluşan 4 100 metre serbest stil kadın bayrak milli takımı, 3:53.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Futbolda şampiyon Türkiye

İslami Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükselen U23 Milli Takımı, 15 Temmuz Stadı'nda oynanan final maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Judoda 4 altın, 2 bronz

Judo erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Vedat Albayrak ile 90 kiloda Mihael Zgank altın madalyanın sahibi olurken, 100 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya kazandı. Kadınlar mücadelesinde tatamiye çıkan 78 kiloda Nurcan Yılmaz ile +78 kiloda Kayra Sayit rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı. 70 kiloda Minel Akdeniz ise bronz madalya kazandı.

Eskrimde de kürsü millilerin

Eskrim flöre erkekler takım finalinde, Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto, Mustafa Burak Çufadar ve Utku Özyalçın'dan oluşan takım gümüş madalyanın sahibi oldu. Eskrim kadınlar epe finalinde Aleyna Ertürk ile erkekler kılıç finalinde Enver Yıldırım altın madalya kazandı.