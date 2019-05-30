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'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı

'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı
'Ayağa kalkmadıkları' gerekçesiyle çalışanlarını döven patron gözaltına alındı

Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden patron gözaltına alındı.

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl ve Enver isminde iki çalışan mekan sahibi Şahin Ş. tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yemişti. Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl, patronundan şikayetçi olmuştu ve darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Darp anlarının saniye saniye kameralara yansıdığı olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şahin Ş.'nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

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