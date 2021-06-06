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Ayağı kırılan babasını tedavi olurken gözyaşları içerisinde izledi

Ayağı kırılan babasını tedavi olurken gözyaşları içerisinde izledi
Ayağı kırılan babasını tedavi olurken gözyaşları içerisinde izledi

Denizli’de kasise hızlı giren motosiklet sürücüsü yere düşerek ayak bileğini kırdı. Babasının yerde gören küçük yaştaki kız çocuğu ise, tedavi olduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Ayağı kırılan babasını tedavi olurken gözyaşları içerisinde izledi - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 PR 267 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Aynur, kasise hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Ayak bileği kırılan talihsiz adamı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Aynur'un ayak bileğini sararak kanamayı azaltmaya çalışırken, o esnada küçük yaştaki kızı ise babasını gözyaşları içerisinde izledi. Sedyeyle ambulansa bindirilen Aynur, tedavisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Elyesa Polat - Fadıl Pişkin
 

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