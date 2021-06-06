Ayağı kırılan babasını tedavi olurken gözyaşları içerisinde izledi

Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 PR 267 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Aynur, kasise hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybedip yere düştü. Ayak bileği kırılan talihsiz adamı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Aynur'un ayak bileğini sararak kanamayı azaltmaya çalışırken, o esnada küçük yaştaki kızı ise babasını gözyaşları içerisinde izledi. Sedyeyle ambulansa bindirilen Aynur, tedavisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eren Elyesa Polat - Fadıl Pişkin

