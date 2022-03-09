Ayağı kırılan flamingoyu kurtardılar

Kurtaran, durumu hemen çok sayıda yaralı yabani hayvanı yakalayıp müdahale eden Youtuber İbrahim Sargın'a haber verdi. Yaralı kuşun kırık bacağına ilk müdahale yapıldı. daha sonra yaralı flamingo Bursa Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Sadece ayağında kırık bulunan flamingonun genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Ayağı kırık kuş; yapılan tedavisinin ardından doğal hayatına salınacak.

Burak Kurtaran'ın yaralı flamingo olduğu bilgisini kendisine ulaştırdığını ifade eden İbrahim Sargın, "Flamingonun ayağında kırık olduğu için uçamıyor ve beslenemiyordu. Biz ilk müdahaleyi yaptık. Ayağını sardık. Daha sonra yaralı kuşu Milli Parklar yetkililerine teslim edeceğiz. Tedavisini ardından inşallah iyileşip sağlığına kavuşacak. Kuşun vücudunda herhangi bir yaralanma yok; gayet sağlıklı. Sadece ayağı kırık. Bu tür yaralı hayvanları bulduğumuzda yakalayıp yetkililere teslim ediyoruz" dedi.



Burak Türker

