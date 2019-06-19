İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu

Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu
Ayağına marka taktığı güvercinine 75 kilometre uzakta kavuştu

Bursa'da bir kuşsever genç, kaybolan güvercinini ayağına bağladığı marka sayesinde buldu.

Osmangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden Barış Pekgümrah, çocukluğundan beri evinin bahçesinde güvercin besliyor. Şu an yüzden fazla güvercini olan Barış Pekgümrah, “Sevdiğim kuşların kaybolmasın diye ayaklarına marka boncukları taktım. Bu güvercin 2 ay önce kaçtı. 75 kilometre uçarak İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde Osman Bulut'un evinin camına konmuş. Bulut, güvercini yakalayarak ayağındaki telefon numarasını arayarak bana ulaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.  

Ali Karatekin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.