Ayak ağrısı ile hastaneye başvurdu, korona virüse yakalandığı ortaya çıktı

Alaplı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İl Genel Meclisi Üyesi İhsan Korkmaz, üç ay önce ayak ağrısı ile hastaneye başvurdu. Ayağında başlayan ve vücuduna yayılan ağrılar nedeniyle doktora giden Korkmaz'ın yapılan korona virüs testinin pozitif çıktı. 20 gün yoğun bakımda mücadele veren Korkmaz, "Ölmek bile istedim, böyle hastalık görmedim. Bu işin şakası yok" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Öncelikle ayaklarımın parmak ağrılarımdan başladı kovid. Sonra göz kapaklarıma geldi. Sonra yavaş yavaş halsizlik geçirdim. Sonra direnç azalması oldu bende. Sonra test yaptırdım kovid pozitif çıktı. Hastaneye müracaat ettiğimde benim nefes gelmemeye başladı. 20 gün yoğun bakımda kaldım. Nefes alamadım. Çok büyük süreçten geçtim. Orada ölmek bile istedim. Entübe olmak istedim ama doktorlar yapmadı. Bu işin şakası yok. Bütün arkadaşlarım dikkat etsinler. Bu hastalık bazılarında belirti veriyor bazılarında belirti vermiyor. Benim ayak parmaklarımda belli oldu. Sanki üzerimden dozer geçti.”

“Doktorlara beni entübe edin dedim”

CHP'li Meclis Üyesi İhsan Korkmaz, doktorlara kendisini entübe etmelerini istediğini söyleyerek “Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 ay tedavi gördüm. Hala tedavi görüyorum. Covid'i atlattım. Aşılarını herkesin yapması gerek. Temizliğe, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerek. Sağlık çok önemli. Para pul en son geliyor. Öncelikle sağlık. Toplu iğnenin ucundan hayat bekledim, hava bekledim. Nefes alamıyorum. İnsan ölmek ister mi?Ölmek istedim. Doktora beni uyutun beni entübe edin dedim. Dayanılacak bir hastalık değil bu. Korkunç bir hastalık. Ben çevremde ailemde böyle bir hastalık görmedim. Benim ki çok ağır bir süreçti. 20 gün içerisinde 40 kilo verdim. 108 kilo ile gittim 65 kiloya düştüm. 15 gün içersinde. Şuanda iyiyim 10 kilo aldım. Hayata yeniden başladım. Doktorlar bana Ümit vermedi. Ben sana yüzde beş şans vermedim dedi. Sigara içmemem, alkol almamam benim için artı oldu. Doktora aileme bile ölebilir dedi. Hazır olun diye eşime söylemişler” dedi.

Emrecan Bayram

