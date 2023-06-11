Ayakkabı çekeceğini silah yapıp birbirlerine saldırdılar

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı olayda bir şahıs, ayakkabı çekeceğini de silah yaparak karşı gruba saldırdı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise ellerinde fenerlerle karanlıkta delil aradı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kavgaya karışanların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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