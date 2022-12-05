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Ayakkabı hırsızı kameralara yakalandı

Ayakkabı hırsızı kameralara yakalandı
Ayakkabı hırsızı kameralara yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde binalardaki daire önlerindeki ayakkabıları çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir binaya giren kimliği belirsiz şahıs, burada bulunan dairelerin kapı önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Bir süre ayakkabıları inceleyen şahıs, daha sonra ayakkabıları alarak binadan ayrıldı. Şahsın gerçekleştirmiş olduğu ayakkabı hırsızlığı ise kameralara yansıdı.

Cihan Kizir

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