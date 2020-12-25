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Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı

Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı
Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı

Mersin polisinin yaptığı operasyonda, ayakkabı kutusu içerisine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceğinin istihbaratını aldı. Bunun üzerine uzun süre şahıslara hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, 3 ayrı operasyon yaparak şüphelileri yakaladı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ayakkabı kutusunun içine gizlenmiş 6 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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