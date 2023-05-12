Ayakkabıcı esnafı konteyner çarşıda mesaiye başladı

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde kura çekimi yapıldı. Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazanan ayakkabıcı esnafı konteynerlerine yerleşti. Ayakkabıcı esnafı müşterilerle beraber geçici sürece alışmaya çalıştıklarını ifade etti.

Esnaftan Ömer Bakdur, “Bu süreç içerisinde çarşımızda yıkılan iş yerlerinin yıkılanlarının yerine konteyner verildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve bu yaşanan süreçte hep birlikte kendi memleketimizi kalkındırma adına eksiklerimizi gidermek zorundayız. Biz hizmete başladık gelmiş ve gelecek olan konteyner var diğer arkadaşlarımız da o konteynerlere yerleşecekler” dedi.

Bir başka esnaf Fatih Tiyek ise “Kapalı çarşı esnafındanım ve iş yerimiz ağır hasarlıydı mecburen konteyner da faaliyetimizi sürdürmeye başladık. İnsanlarımız alışmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Halil Ulubey

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