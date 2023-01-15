Ayakkabısından eroin saçıldı

Beyoğlu Çukur Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında devriye gezen Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçiler, bir şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu. Yabancı uyruklu şahıs, bekçilerin kimlik sorması üzerine kaçmak istedi. Bekçilerin dikkate sonucu uzaklaşamadan yakalanan şahıs, bu kez de direnmeye başladı. Yaşanan arbede sonucunda bekçilerin zor kullanması sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

Ayakkabından eroin saçılan Afrikalı torbacı tutuklandı

Arbede esnasında ise şahsın ayakkabısından çok miktarda uyuşturucu madde ve hap yere saçıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucularla birlikte gözaltına alınan Orta Afrika Cumhuriyeti olan Kongo uyruklu Wman T. (37) emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

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