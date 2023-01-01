İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitmişti, feci olayda hayatını kaybetti

Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitmişti, feci olayda hayatını kaybetti
Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitmişti, feci olayda hayatını kaybetti

 Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarptı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursunun yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursta eğitim gören Muhammet Enes Kös (13), ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti. 13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yusuf Ersoy
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.