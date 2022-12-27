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Ayakkabıya gizlenen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Ayakkabıya gizlenen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı
Ayakkabıya gizlenen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Rize'de kargo paketinin içine koyulan ayakkabının tabanından zulalanmış halde uyuşturucu madde polisin dikkatinden kaçmadı.

Alınan bilgiye göre, Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ile kargo aracılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde gönderimi yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet kargo paketi içerisinde bulunan ayakkabının tabanına zulalanmış 2 parça halinde ağırlığı 19.89 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olan R.Y. ve M.Y. isimli şahıslar ise ekiplerce gözaltına alındı.

Ali Maşalacı

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