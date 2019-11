Ayaklarında poşetle okula gidiyorlar

Bayram Karadağ İlkokulu/Ortaokulu 1999 yılında eğitim-öğretime açıldı. İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan çocuklar ise yıllardır 2 kilometrelik ana yolu kullanmak yerine 400 metre uzunluğundaki sebze ekili tarlanın içindeki yoldan okula gitmeye başladı. Zaman içerisinde bazı veliler çocuklarını servise yazdırırken maddi durumu iyi olmayan veliler ise çocuklarının çamurlu tarla yolundan okula gidip gelmelerine razı oldu.

Kış ayı geldiğinde ise yağmurdan dolayı toprak yol çamurla kaplı olunca veliler çocuklarının ayaklarına poşet geçirerek okula gönderiyor. Bazı veliler çocukları ile birlikte tarla yolundaki engebeleri aşarken bazı çocuklar tek başına okula gidiyor. Yolda poşetleri parçalanan ve ayakları çamur olan çocuklar ise okul idarecilerinden uyarı alıyor.

“Çok vahim durumdayız”

Çocuklarının her gün okula gitmek için zahmet çektiğini belirten veli Halime Beyrüz, “Başka yolumuz yok. Diğer yoldan gitmek için servise vermemiz lazım. Ona da durumumuz yok. 4-5 çocuğu okula giden veliler de var ve servis parasını verme şansları yok. Dar gelirli aileleriz hepimiz. Yollarımız çamur içerisinde. Okula perişan halde gidiyorlar. Okula çamurlu gidince yöneticilerden uyarı alıyorlar. Çok vahim durumdayız. Tarla sahiplerinden yeri geliyor laf yiyoruz. Bir an önce bizim yollarımızın yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tarla yolundan giderken çocuklarının can güvenliği olmadığını belirten Beyrüz, “Sulama yapılırken çocuğum gidince çok korkuyorum. Başlarına ne gelecek korkusuyla bekliyorum akşama kadar” ifadelerini kullandı.

“Yol, çocukları yıldırıyor”

Çocukların yolda ayaklarına poşet giymeleri gerektiğini ancak poşetlerin de ücretli olması nedeniyle maddi açıdan zorluk çektiklerini ifade eden Halime Beyrüz, “Her gün 4 poşet maliyeti oluyor. Servisle göndersek daha karlı olur herhalde. 1999 yılından bu yana yollar bu şekilde. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız okula gitmeyi çok seviyor ama bu yol onları yıldırıyor. Ben bile olsam bu yolda okula gitmek istemem” dedi.

“Okumayı seviyorum”

5.sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Batuhan Uğurlu, “Çok zor buradan gidip gelmek. Yağmur yağıyor ve üzerimiz çamur oluyor. Öğretmenlerimiz sınıfa girmemize izin vermiyor. Ayakkabılarımız üstümüz çamur oluyor. Okumayı seviyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum” diye konuştu.

Rahime Kaplan (14) ise "Bu yol daha kısa hem daha çabuk gidiliyor. Bu yoldan gidince ayaklarımız çamur oluyor sonra hoca bize kızıyor. Diğer yoldan gidince de geç kalıyoruz. Yetkililer bize yol yapsınlar. Okulu çok seviyorum. Büyünce öğretmen olmak istiyorum" dedi.



Umutcan İşledici - Serhat Dumandağ