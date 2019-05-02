İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

'Ayaklı orkestra Şükrü' ağzıyla hem çalıyor hem söylüyor

'Ayaklı orkestra Şükrü' ağzıyla hem çalıyor hem söylüyor
'Ayaklı orkestra Şükrü' ağzıyla hem çalıyor hem söylüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Şükrü Soysal, her türlü müzik aletinin çıkardığı sesi taklit ederek ağzıyla hem çalıyor hem de şarkı söylüyor.

'Ayaklı orkestra Şükrü' ağzıyla hem çalıyor hem söylüyor - Tıkla İzle

40 yıla yakın bir süredir düğünlerde orkestracılık yapan “Ayaklı orkestra” lakaplı Şükrü Soysal, meslek içerisinde kazandığı bir yetenekle adından söz ettiriyor. Tüm müzik aletlerinin çıkardığı sesi ağzıyla taklit ederek çalan Şükrü Soysal, aynı zamanda taklit yaparak çaldığı şarkıları söylüyor. Orkestrasıyla gittiği düğünler dışında boş zamanlarında kahvehanede oturan Soysal bu yeteneğini arkadaşlarına sergiliyor hem de onları eğlendiriyor. 

Askerde komutanının kendisine “Ayaklı orkestra” lakabını taktığını belirten 50 yaşındaki Şükrü Soysal, “Çevremde de beni bu isimli bilirler. Bana Allah vergisi bir yetenek. Ağzımla tüm müzik aletlerini taklit edebilirim. 40 yıldır Kadirli'de müziğin içindeyim. Müzikle ilgili hiçbir eğitim almadım. Küçükken evdeki masayı davul yapıp, mutfak eşyalarından da müzik aletleri yapar çalardım. Bu şekilde kendimi geliştirdim ve orkestracı oldum. Şimdi org çalıyorum” dedi. 

Bir gün düğünde elektriklerin kesildiğini ve ağzıyla orkestra çalmaya devam ettiğini anlatan Şükrü Soysal, “Herkes pistte oynarken bir anda elektrikler kesildi. Programı yarıda kesmemek için oyun havası şarkıları ağzımla çalarak misafirleri oynattım” şeklinde konuştu. 

Çoğu zaman kahvehanede bu yeteneğini arkadaşlarına sergileyen Şükrü Soysal'ın arkadaşları ise bu durumdan oldukça memnun. Kahvehanede Şükrü Soysal'ın ağzıyla çalıp söylediği şarkılarla oynayıp stres atıyorlar, aynı zamanda şarkılara eşlik ediyorlar.  

Selçuk Şavran

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.