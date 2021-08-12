İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayancık'ta selin yıkımı büyük oldu

Ayancık'ta selin yıkımı büyük oldu
Ayancık'ta selin yıkımı büyük oldu

Selin vurduğu Sinop Ayancık’ta yıkım büyük oldu.

Ayancık’ta selin yıkımı büyük oldu - Tıkla İzle

Sinop'un Ayancık ilçesinde dün etkili olan yağışların sele dönüşmesiyle sel suları önene gelen her şeyi yıktı. İlçedeki karayolları sabahın ilk saatlerinde trafiğe açıldı. Trafiğin açılmasıyla birlikte birçok iş makinesi ve kamyon tahribatın izini silmek için çalışmalara başladı.

Bölgede hala helikopter ile insan tahliyesi devam ederken, iş yeri ve dükkanlara biriken çamurlar da temizleniyor. Ayancık Çayı'na biriken sel kalıntıları da iş makineleri ile temizlenerek kenara alınıyor. Muhtemel bir sel tehlikesine karşı dere tekrar genişletiliyor.

İlçede sanayi sitesi tamamen sular altında kalırken, birçok araç ve dükkan da çamurla kaplandı. Vatandaşlar ve ekipler sel sularının ters çevirdiği araçları saplandıkları yerden çıkardı. Hasar tespit çalışmaları sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

1 kişinin kayıp olduğu iddiası

Ayancık Babaköy köyünde yaşayan bir kişiye ailesinin ulaşamadığı öğrenildi. Bunun üzerine AFAD tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Erdi Demür-Ünsal Karka
 

İLGİLİ HABER
Sinop Türkeli de sel teslim: Beton santrali sele kapıldı Sinop Türkeli de sel teslim: Beton santrali sele kapıldı
İLGİLİ HABER
Sinopta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi
İLGİLİ HABER
Sinopta sel: Ayancık Çayı taştı Sinop'ta sel: Ayancık Çayı taştı
İLGİLİ HABER
Sinopta şiddetli fırtına: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti Sinop’ta şiddetli fırtına: 1 kişi boğularak hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.