İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı

Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı
Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı

Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felaketi nedeniyle şehrin içine kadar taşınan odunlar kışlık ihtiyacı karşılamak üzere vatandaşlar tarafından toplandı.

Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı - Foto Galeri

Ayancık Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketi kimisi için çile kimisi için de fırsat oldu. Dün sabah saatlerinde itibaren yaşanan korkulu anlar bugün yerini toparlanmaya bıraktı. Sel suyunun çekilmesiyle ilçede felaketin boyutu ortaya çıktı.

Şehrin dört bir yanına dağlardan sel sularıyla birlikte ağaç parçaları, dallar ve tomruklar da taşınmıştı. Görevliler bir yandan şehirdeki enkazları kaldırmaya başlarken vatandaşlarda kışlık ihtiyacını karşılamak üzere bu odunlara yöneldi. Yıkılan köprü üzerinde de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar odun toplamaya başladı. Küçük odun parçalarını toplayarak istifleyen vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi. İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlere taşınırken bir yandan da şehrin temizliğine katkı sunuldu.

Ünsal Karka – Erdi Demür
 

İLGİLİ HABER
Sinop-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı Sinop-Ayancık karayolu ulaşıma açıldı
İLGİLİ HABER
Sinop Türkeli de sel teslim: Beton santrali sele kapıldı Sinop Türkeli de sel teslim: Beton santrali sele kapıldı
İLGİLİ HABER
Sinopta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi
İLGİLİ HABER
AFAD: Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir AFAD: 'Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir'
İLGİLİ HABER
Sinopta sel: Ayancık Çayı taştı Sinop'ta sel: Ayancık Çayı taştı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.