Ayancık'ta vatandaşlar kışlık odununu selden topladı

Ayancık Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketi kimisi için çile kimisi için de fırsat oldu. Dün sabah saatlerinde itibaren yaşanan korkulu anlar bugün yerini toparlanmaya bıraktı. Sel suyunun çekilmesiyle ilçede felaketin boyutu ortaya çıktı.

Şehrin dört bir yanına dağlardan sel sularıyla birlikte ağaç parçaları, dallar ve tomruklar da taşınmıştı. Görevliler bir yandan şehirdeki enkazları kaldırmaya başlarken vatandaşlarda kışlık ihtiyacını karşılamak üzere bu odunlara yöneldi. Yıkılan köprü üzerinde de sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar odun toplamaya başladı. Küçük odun parçalarını toplayarak istifleyen vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi. İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlere taşınırken bir yandan da şehrin temizliğine katkı sunuldu.

Ünsal Karka – Erdi Demür



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