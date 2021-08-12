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Ayancık'tan ilk can kaybı haberi geldi

Ayancık'tan ilk can kaybı haberi geldi
Ayancık'tan ilk can kaybı haberi geldi

Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde sele kapıldığı düşünülen kayıpların aranma çalışmalarına devam ediliyor. 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Ayancık’tan ilk can kaybı haberi geldi - Tıkla İzle

Selin en çok etkilediği yerlerden biri olan Ayancık'ta en çok mağduriyetin yaşandığı yerlerden birisi de ilçeye bağlı Babaçay köyü oldu. Köye karayolu ile ulaşım sağlanamadı.

Vatandaşlar 2 gündür helikopterle önce Ayancık ilçe merkezine, sağlık durumu kötü olanlar ise Sinop il merkezine tahliye edildi.

Selden ilk acı haber de selin en çok etkilediği Babaçay köyünden geldi. Ekipler, sel sularına kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Karayolu ulaşımının kapalı olduğu Babaçay köyündeki kayıp olduğu düşünülen şahısların aranma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bölgede birçok kuruma bağlı ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken selin yıkıp geçtiği Babaçay köyünden kurtarma ve tahliye görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

Son ulaşan görüntülerde

AKUT ekiplerinden alınan bilgiye göre, ailelerinin ulaşamaması dolayısıyla kayıp olduğu değerlendirilen 15 kişinin daha aranmasına devam ediliyor.

Ayancık'taki sel felaketinin boyutları ile ilgili herhangi bir resmi açıklama şu ana kadar yapılmadı. Sinop Valiliği'nin bu konuda suskun kalması dikkat çekti.

Erdi Demür-Ünsal Karka
 

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