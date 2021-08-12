Ayancık'tan ilk can kaybı haberi geldi

Selin en çok etkilediği yerlerden biri olan Ayancık'ta en çok mağduriyetin yaşandığı yerlerden birisi de ilçeye bağlı Babaçay köyü oldu. Köye karayolu ile ulaşım sağlanamadı.

Vatandaşlar 2 gündür helikopterle önce Ayancık ilçe merkezine, sağlık durumu kötü olanlar ise Sinop il merkezine tahliye edildi.

Selden ilk acı haber de selin en çok etkilediği Babaçay köyünden geldi. Ekipler, sel sularına kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Karayolu ulaşımının kapalı olduğu Babaçay köyündeki kayıp olduğu düşünülen şahısların aranma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bölgede birçok kuruma bağlı ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken selin yıkıp geçtiği Babaçay köyünden kurtarma ve tahliye görüntüleri de gelmeye devam ediyor.

Son ulaşan görüntülerde

AKUT ekiplerinden alınan bilgiye göre, ailelerinin ulaşamaması dolayısıyla kayıp olduğu değerlendirilen 15 kişinin daha aranmasına devam ediliyor.

Ayancık'taki sel felaketinin boyutları ile ilgili herhangi bir resmi açıklama şu ana kadar yapılmadı. Sinop Valiliği'nin bu konuda suskun kalması dikkat çekti.

Erdi Demür-Ünsal Karka



İLGİLİ HABER Ayancık’ta selin yıkımı büyük oldu

İLGİLİ HABER Ayancık’taki felaketin boyutu sular çekilince meydana çıktı

İLGİLİ HABER Sinop Türkeli de sel teslim: Beton santrali sele kapıldı