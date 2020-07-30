İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor
Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

Bayram namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor - Tıkla İzle

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken, sabah kılınacak bayram namazı öncesi camiler temizlenip dezenfekte edilerek namaza hazır hale getiriliyor. 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de ilk bayram namazının kılınacak olması dolayısıyla temizlik çalışmaları yapıldı. Namaz öncesi yetkililer tarafından önlemler alınırken, Fatih Belediyesi tarafından cami çevresi ve meydanda özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı. Belediyeye bağlı ekipler vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için tüm meydanı boydan boya temizledi. Arife gününde ayrıca ziyaretçilerin Ayasofya'ya yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

Alper Suat Tutaşı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.