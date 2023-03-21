Ayasofya Cami Ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin içi gül suyu ile yıkanarak dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Ekipler daha sonra cami çevresini sıcak suyla yıkayarak temizledi. Dezenfekte çalışmasının Fatih'te bulunan tüm camilerde Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

“Halılar temizlenmekte, ayakkabılıklar silinmektedir”

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, “Ayasofya Camii içerisinde şu an 20 kişiden oluşan ekibimizle birlikte temizlik çalışmaları yapmaktayız. Yapılan bu çalışmalar kapsamında halılar temizlenmekte, ayakkabılıklar silinmektedir. Gül suyu kokusu cami içine sıkılmakta ve dezenfekte çalışması yapılmaktadır. Cami dışında da şadırvan ve avlu ile meydan sıcak su ile yıkanmaktadır” dedi.

Caner Sönmez - Davut Has

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