İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona geliniyor

Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona geliniyor
Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona geliniyor

Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona geliniyor.

Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona geliniyor - Tıkla İzle

24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde alana giriş yapan kamyonetten indirilen iskeleler ile Ayasofya'nın avlusuna basın platformu kuruldu. Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini arttırdığı Ayasofya ve Sultanahmet Camii çevresi polis bariyerleriyle tamamen kapatılırken, K-9 polis köpekleriyle devriye atılarak asayiş sağlanıyor. Ayasofya meydanına girmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yönelik ise üst ve çanta araması yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.