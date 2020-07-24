Ayasofya Camii'nde ilk vakit namazı halka açık kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önceden ismi belirlenen davetliler saf tuttu. Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasıyla binlerce Müslüman da cami önünü doldurdu. Cuma namazının kılınmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nin kapıları herkese açıldı. İkindi namazını bekleyen binlerce Müslüman ilk vakit namazını kıldı.
Caner Sönmez - Selim Bayraktar - Sümeyye İnal