İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı

Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı
Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüye beğeni ve yorum yağdı.

Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı - Tıkla İzle

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Çok sayıda vatandaş namaz kılmak için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gidiyor. Ayasofya Camii'nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gencin görüntüsüne sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.
Bazı vatandaşlar Ayasofya Camii'ne fotoğraf çektirmek için gidenleri eleştirerek, "Kimilerinin sadece fotoğraf çekmek için geldiği Ayasofya'da muazzam bir güzelliğe şahit olduk" yorumunu yaparken bazı vatandaşlar da "İman varsa imkan da vardır. Allah kabul etsin güzel insan" yorumunda bulundu.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.