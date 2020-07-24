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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Fransız basınında!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Fransız basınında!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Fransız basınında!

Fransız basını, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı haberde “Yaslı Yunan Kilisesinde ilk Müslüman ibadeti" başlığını kullandı.


Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fransız basınında yankı buldu. Fransızlar, Yunanistan'ın Ayasofya'daki gelişmeler sebebiyle yasta olduğunu yazarken, “Yaslı Yunan Kilisesinde ilk Müslüman ibadeti" başlığını kullandı. Fransız basını, Ayasofya'nın önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olduğunu bugünden itibaren de cami statüsünü geri kazandığına değinerek, “Erdoğan yapıyı Müslümanlara iade etti” ve “Bazilikada Müslüman ibadeti yapıldı” başlıklarını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Lozan Antlaşmasının 97. yıldönümünü seçmesinin ise sembolik olduğunu ifade eden Fransız basını, “Osmanlı dönemine nostaljisi olan Erdoğan sık sık Lozan'da belirlenen sınırların revizyonunu istiyor” dedi.

Özlem Kaplan
 

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