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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz ve Fransız basınında!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz ve Fransız basınında!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz ve Fransız basınında!

Fransız basını, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı haberde “Yaslı Yunan Kilisesinde ilk Müslüman ibadeti" başlığını kullandı.


Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fransız basınında yankı buldu. Fransızlar, Yunanistan'ın Ayasofya'daki gelişmeler sebebiyle yasta olduğunu yazarken, “Yaslı Yunan Kilisesinde ilk Müslüman ibadeti" başlığını kullandı. Fransız basını, Ayasofya'nın önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olduğunu bugünden itibaren de cami statüsünü geri kazandığına değinerek, “Erdoğan yapıyı Müslümanlara iade etti” ve “Bazilikada Müslüman ibadeti yapıldı” başlıklarını attı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İngiliz basınında geniş yankı buldu

 İngiliz BBC, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, “İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı” başlığı ile servis etti.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dünya basınında ilgi görmeye devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İngiliz basınında geniş yankı buldu. İngiltere'nin en büyük medya kuruluşu olan BBC, “İstanbul'un eski müzesi, Müslümanlara açıldı” başlığını kullandı. BBC, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili yaptığı haberde, bin 500 yıllık tarihi Ayasofya‘nın UNESCO tarafından korunduğunu ve 1934 yılından itibaren müze statüsünde olduğunu belirtti. İngiliz medya kuruluşu haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde Kuran-ı Kerim dinlerken çekilmiş fotoğrafını kullandı. BBC, ayrıca bin kişinin güvenlik kontrollerinden geçerek, ibadet için bir araya geldiğini aktardı.

 

Özlem Kaplan
 

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