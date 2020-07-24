Ayasofya için kişiye özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılması kararını gelecek nesillere aktarmak amacıyla 24 Temmuz'da “Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı” temalı anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı. Bakanlık, 86 yılın ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazı ile kapılarını ibadete açan Ayasofya-i Kebir Cami-i hatırasını için bir uygulama hazırladı.

Bu çerçevede, www.ayasofyapulu.com adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanya ile vatandaşlar, kişiye özel isim yazılı Ayasofya-i Kebir Cami-i pulları ve ilk gün zarflarının sahibi olabilecek. Vatandaşlar, site üzerinden oluşturdukları pul görselini dijital olarak alabilecek. Ziyaretçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i pulları ve ilk gün zarflarını kendi ismine özel alabildiği gibi sevdikleri adına da oluşturabilecek.

Ayrıca, "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" temalı anma pulu ve ilk gün zarfı Ankara'daki PTT Pul Müzesinde de sergilenecek. Ayasofya'nın yeniden özgürlüğe kavuşmasını simgeleyen eserler, tüm vatandaşlar ve koleksiyonerler için tükenene kadar satışta kalacak.

Mevlüt Hasgül

