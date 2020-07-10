Ayasofya için tarihi gün

Türkiye ve İslam dünyasının merakla Ayasofya için Danıştay'dan gelecek kararı bekliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi. Ayasofya'yı 1934'te müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın kararı bugün açıklaması bekleniyor. 2 Temmuz'da duruşmanın sona ermesiyle Danıştay'ın kararının bugün açıklaması beklenirken, Danıştay'ın açıklayacağı kararla Ayasofya ibadete açılırsa eğer 86 yıl sonra yeniden statüsü değişecek.

İsmail Coşkun