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Ayasofya meydanı'na vatandaşlar akın etti

Ayasofya meydanı'na vatandaşlar akın etti
Ayasofya meydanı'na vatandaşlar akın etti

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazı için vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na akın etti. Ellerinde Türk Bayrakları ve seccade bulunan vatandaşlar, kontrol noktalarından ateş ölçümleri yapılarak alana alındı. Sultanahmet Meydanı’nda korona virüs önlemleri kapsamında anonslar yapılarak alanın dolduğu ve kimsenin alınmayacağı söylendi.

Ayasofya meydanı’na vatandaşlar akın etti - Tıkla İzle

Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi için vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na akın etti. Ellerinde Türk Bayrakları ve seccade bulunan vatandaşlar, kontrol noktalarından ateş ölçümleri yapılarak Ayasofya Meydanı'na alındı. Kendilerine çizilen sosyal mesafe çizgisi içine seccadelerini seren vatandaşlar, ilk namaz için beklemeye başladı. Bazı vatandaşların sloganlar attığı görüldü.

Öte yandan, Sultanahmet Meydanı'nda korona virüs önlemleri kapsamında anonslar yapılarak alanın dolduğu ve kimsenin alınmayacağı söylendi.

Caner Sönmez

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