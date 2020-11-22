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Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı

Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı
Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı

Ayasofya'da 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemleri tamamlandı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı 'Serafim Melekleri' figürü de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı - Tıkla İzle

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı. 1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu. İskele, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

İskelenin sökülmesi için camide başlayan çalışmalar tamamlandı. Dev iskelenin kaldırılmasının ardından 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı. Öte yandan, vatandaşların camiye olan ziyaretleri devam ediyor.

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