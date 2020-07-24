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Ayasofya'da sela sesleri

Ayasofya'da sela sesleri
Ayasofya'da sela sesleri

86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin minaresinden sela sesleri yükseldi.

Ayasofya'da sela sesleri - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl aradan sonra kılınacak ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar da akın etti. Cuma namazı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri camide yerini alırken, Ayasofya'nın minaresinden sela sesleri yükseldi. Cami minaresindeki müezzinin sela okuduğu o tarihi anlar ise vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okuyor.

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