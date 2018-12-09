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Aybaba: 'Geriye düştükten sonra sıkıntı yaşayan bir takımız'

Aybaba: 'Geriye düştükten sonra sıkıntı yaşayan bir takımız'
Aybaba: 'Geriye düştükten sonra sıkıntı yaşayan bir takımız'

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geriye düştükten sonra sıkıntı yaşayan bir takımız. Oyuncularımız iki haftadır çok iyiydi, fazla eleştirmemek lazım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Rakibimiz Türkiye'de sahada durmasını en iyi bilen takım. Çok iyi pozisyon alıyorlar. Böyle takımlara karşı geriye düşmemeniz lazım. Oyuna iyi başladık. Basit hatayla geriye düşünce oyun rakibin kontrolüne geçti. İkinci yarı bir şeyler yapmaya çalıştık. Geriye düştükten sonra sıkıntı yaşayan bir takımız. Akhisar'da inanılmaz bir geri dönüş yapmıştık ancak bunu her zaman yapamayız. Oyuncularımız iki haftadır çok iyiydi, fazla eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Arkadaşlarımız ile içeride konuştuk. Futbol bu, önümüze bakacağız” dedi.  

Mesut Alan - Abdullah Çibir

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