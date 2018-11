Aybaba: 'İnanılmaz bir geri dönüş'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor deplasmanda ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle Akhisarspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyuna çok kötü başladık. Sanki üst sıralardaki bir takım gibi oyuncularımız hiç konsantre olmadı ve çok basit goller yedik. Blok halinde hatalar yaptık. Doğru düzgün hücum edemedik. Genç oyuncularımız var. Oynatmaya çalışıyoruz. Maçta da bir şeyi aşamıyorlar bazen. Tabii bu bir son demek değil. Onları oynatmaya devam edeceğiz tabi. 26. dakikada Burak'tan sonra Umut girdi ve attığı gol ile oyunun rengini değiştirdi. İkinci yarıda soyunma odasında oyuncularıma bu takımın teknik direktörü olmak istemiyorum ben dedim. ‘Böyle isteksiz, böyle ciddiyetsiz, amaçsız... Benim oyuncularım sizler değilsiniz. Ya ikinci yarı çıkıp bu oyunu temizlersiniz ya da bundan sonraki günler çok daha kötü geçer. Bundan sonra sizinle herhangi bir diyaloga girmek istemiyorum' dedim. İkinci yarı müthiş bir oyun. Diğer takımların deplasman galibiyetlerine bakıyorum, baskı altında kalıyorlar. Birkaç tane kontra çıkıp galip geliyorlar. Benim takımım ikinci yarı inanılmaz bir oyun sergiledi. Pozisyon buldu, sahanın her yerinde pas yaptı, orta yaptı ve inanılmaz bir geri dönüş. Oyuncularımı kutluyorum. Bize daha yukarıları yakışır. Her maçı final gibi görüyoruz. İnşallah bu bizi daha fazla öne iter. Her maça ikinci yarıdaki ciddiyetle hazırlanıp kazanarak üst sıralara çıkma istiyoruz” dedi.

Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel